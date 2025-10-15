Çinli otomobil devi Chery, eylülde 280 bin araç sattı

Çin’in otomotiv ihracatındaki lider markası Chery, eylül ayında 280 bin 469 adetlik satış gerçekleştirerek performansını yükselttiğini duyurdu.

Şirket, yurt dışı satışlarında üst üste beşinci kez 100 bin adet barajını aşarak yeni bir rekora imza attı.

EYLÜL AYI SATIŞ RAKAMLARI

Yapılan açıklamaya göre, Chery'nin eylül ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında arttı.

Bu satışların 91 bin 590 adedini ise yüzde 55,4’lük yıllık artış kaydeden yeni enerji araçları (NEV) oluşturdu.

Yurt dışı satışlar ise 137 bin 624 adede ulaşarak yüzde 26,2'lik bir artış gösterdi.

YILIN İLK 9 AYINDA 2 MİLYON SATIŞ AŞILDI

Chery, 2025’in ilk üç çeyreğinde (ocak-eylül) toplam kümülatif satışlarının 2 milyon adedin üzerine çıktığını da bildirdi.

Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5'lik bir büyümeye işaret ediyor.

Şirket bu dönemde toplam satışlar, yeni enerji araç satışları ve ihracat dahil olmak üzere beş ayrı alanda rekor kırdı.