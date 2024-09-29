Çinli otomobil üreticisi BYD, 9 milyonuncu aracını üretti Çinli marka BYD, 9 milyonuncu aracını üreterek küresel büyümesine devam ediyor.

AA & Ensonhaber

Çinli otomobil devi BYD, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlarındaki hızlı yükselişiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Şirket, 9 milyonuncu aracını üreterek sektörde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Bu önemli başarı, BYD'nin elektrikli araç pazarındaki lider konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Şirket, sadece iki ay önce 8 milyonuncu aracını üretmişti ve bu hızlı büyüme, sektördeki elektrikli araç geçişinin hızlandığını gösteriyor.

9 MİLYONUNCU ARAÇ BANTTAN İNDİ

Bu önemli kilometre taşına ulaşan ilk yeni enerji aracı üreticisi olan BYD, bu başarıyı BYD'nin Shenzhen-Shanwei fabrikasında üretilen YangWang U9 elektrikli süper otomobilini banttan indirerek elde etti.

GÜNCEL SATIŞ RAKAMLARI

BYD, 2024'te de rekor araç satışları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yılın ilk 7 ayında 1,9 milyon adedin üzerinde satışa ulaşan BYD, ikinci çeyrekte dünyanın en büyük yedinci otomobil üreticisi oldu.

Türkiye'de de yatırım kararını duyuran ve gelecek dönemlerde üretime başlayacak olan BYD, aynı zamanda Brezilya, Meksika ve Avrupa gibi yeni pazarlarda yatırımlarını artırarak global ölçekte büyümeye devam ediyor.