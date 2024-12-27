Çinli otomobil üreticisi BYD, insansı robotlar geliştirecek

Haber Merkezi

Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araçların yanı sıra robotik ve yapay zeka alanında da çalışmalarını hızlandırıyor. Şirket, insansı robotlar geliştirmek için özel bir ekip kurduğunu duyurdu.

GELECEK LABORATUVARI

BYD, insansı robotlar ve yapay zeka ürünleri geliştirmek için "Gelecek Laboratuvarı" adını verdiği özel bir ekip kurdu.

Bu ekip, robotik ve yapay zeka alanında uzman mühendis ve araştırmacılardan oluşacak.

İNSANSI ROBOTLAR GELİŞTİRİLECEK

BYD, endüstriyel robotlar ve otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler) geliştirmenin yanı sıra insansı robotlar ve iki ayaklı robotlar üzerinde de çalışacak.

Şirket, bu alanda çalışmak üzere üniversitelerden yeni mezun olan yetenekli mühendisleri işe alıyor.

BYD, araç montaj fabrikalarında insansı robotları test etmeye başladı. Geçtiğimiz kasım ayında, BYD fabrikalarında insansız araçlarla senkronize çalışan robotların kullanıldığı duyurulmuştu.

BYD, robotik ve yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla geleceğin teknolojilerini şekillendirmeyi hedefliyor.

Şirket, bu teknolojileri kullanarak üretim süreçlerini iyileştirmeyi ve daha verimli hale getirmeyi planlıyor.