Volkswagen'in robotaksi projesi Almanya'da test ediliyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, sürücüsüz araç teknolojilerindeki iddiasını artırmak amacıyla Wolfsburg sokaklarında dikkat çekici bir test süreci yürütüyor.

Şirket, direksiyon simidi ve pedalları bulunmayan tam otonom robotaksi prototipini gerçek yol koşullarında denemeye başladı.

FÜTÜRİSTİK TASARIM

Markanın elektrikli ID ailesini andıran ancak daha fütüristik hatlara sahip olan araçta, geleneksel yan aynaların yerini kameralar ve tavan köşelerinde sensörler alıyor.

Test sürüşlerinde araçta bir güvenlik personeli bulunuyor ve acil durumlarda kontrolü direksiyon yerine bir joystick vasıtasıyla sağlıyor.

ID.Buzz modelinden farklı olarak tamamen otonom sürüş için özel tasarlanan bu projeyle, yolcuların sürücüsüz bir araçtaki tepkilerinin ölçülmesi hedefleniyor.

Şimdilik belirli bir rotada muhtemelen şirket çalışanlarını taşıyan Gen.Urban, Volkswagen'in Avrupa otonom araç pazarında lider olma stratejisinin önemli bir parçası olacak.