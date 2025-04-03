Çinli otomotiv devi BYD, küresel satışlarını artırmaya devam ediyor

Haber Merkezi

Çinli elektrikli araç (EV) üreticisi BYD, küresel otomotiv endüstrisindeki yükselişini sürdürüyor.

Şirket, 2025'in ilk üç ayında bir milyondan fazla yeni enerji aracı (NEV) satarak önemli bir başarıya imza attı. Özellikle BYD'nin yurt dışı satışlarındaki hızlı artış dikkat çekiyor.

YURT DIŞI SATIŞLARINDA REKOR ARTIŞ

BYD, yeni pazarlara açılmasıyla birlikte yurtdışı satışlarını yılın başında iki katına çıkardı. Mart ayında, Çin dışındaki pazarlarda 72 bin 723 araç satarak rekor kırdı.

2025'in ilk çeyreğinde ise yurt dışı satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artarak 206 bini aştı.

AVRUPA PAZARINDA BÜYÜME HEDEFLERİ

BYD, Avrupa pazarında da agresif bir büyüme stratejisi izliyor. Sealion 7 ve Atto 2 gibi Avrupa'ya özel yeni modellerle pazardaki varlığını güçlendiriyor.

S&P Global Mobility'ye göre, BYD'nin Avrupa'daki satışlarının 2029'da 400 bine ulaşması bekleniyor.