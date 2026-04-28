Chery ve Jaguar Land Rover'ın ilk otomobili Freelander 8 tanıtıldı

Otomotiv devleri Chery ve Jaguar Land Rover'ın ortaklaşa canlandırdığı Freelander markası, ilk modeli olan Freelander 8'in resmi görsellerini paylaştı.

Yeni nesil elektrikli SUV modelinin 2026 yılının ikinci yarısında önce Çin'de, ardından da küresel pazarda satışa sunulması planlanıyor.

FREELANDER 8 NELER SUNUYOR

Araç, çatıya entegre edilen 896 hatlı LiDAR sistemi ve Qualcomm Snapdragon 8397 donanımlı Huawei ADS 5 akıllı sürüş asistanıyla üstün bir deneyim sunuyor.

Ayrıca zorlu koşullar için geliştirilen i-ATS akıllı arazi sistemi, çift gözlü kamera ve LiDAR verilerini birleştirerek sürüş stratejisini otomatik olarak planlıyor.

Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonları destekleyen model, markanın tamamen yeni özel platformu üzerinde inşa ediliyor.

CATL ortaklığıyla geliştirilen 800V yüksek voltajlı batarya sistemi, 350 kW tepe şarj kapasitesi ve 6C şarj performansıyla sektörde öne çıkıyor.

Land Rover markasının Çin'deki satışları 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 38,5 oranında ciddi bir düşüş yaşayarak kan kaybetti.

Freelander 8 projesi, şirketin rekabetçi premium elektrikli SUV pazarında kaydettiği bu gerilemeyi durdurmak için kritik bir hamle olacak.