Çinli otomotiv markası Chery, 15 milyonuncu aracını üretti

Haber Merkezi

Chery Grubu, otomotiv üretiminde önemli bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Malezya, Kazakistan, Brezilya, Çin ve Mısır'daki fabrikalarında üretime devam eden Chery, 19 Ekim'de 15 milyonuncu aracını banttan indirdi.

Bu önemli başarıyı kutlamak için Wuhu üretim üssünde bir tören düzenlendi. 15 milyonuncu araç olarak üretim bandından inen model ise TIGGO 8 oldu.

Çinli üretici, ilk aracını 18 Aralık 1999'da üretmişti. Kısa sürede büyük bir ilerleme kaydeden Chery, 21 yıl üst üste Çin'in en büyük binek otomobil ihracatçısı unvanını elde etti.

100'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 752 bin 793 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Bu rakam, geçen yılın toplam satış rakamlarının yüzde 93'üne denk geliyor ve yıldan yıla aynı dönem için yüzde 39,9'luk bir artış olduğunu gösteriyor. Şirket, aynı dönemde ihracatını da yüzde 25,4 oranında artırarak 829 bin 353 adet satışa ulaştı.

YENİ ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Chery, hem içten yanmalı motorlu araçlar hem de yeni nesil enerji kaynakları kullanan araçlar üretmeye devam ediyor.

Şirketin gelecekteki hamleleri merakla bekleniyor. 25 yıl gibi kısa bir sürede 0'dan 15 milyon araca ulaşması, Chery'nin otomotiv sektöründeki başarısını gözler önüne seriyor.