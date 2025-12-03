Citroen e-C3 Aircross, uzun menzil seçeneğiyle Türkiye'de satışta

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Stellantis grubunun elektrikli araç hamlesi kapsamında Opel Frontera'nın ardından Citroen e-C3 Aircross modelinin uzun menzilli versiyonu da Türkiye yollarına çıktı.

Max donanım seviyesiyle gelen bu yeni seçeneğin satış fiyatı 1 milyon 704 bin TL olarak açıklandı.

399 KİLOMETRE MENZİL VE 54 KWH BATARYA

54 kWsa kapasiteli LFP bataryaya sahip olan model, tam şarjla 399 kilometre menzil hedefine ulaşarak standart versiyona göre önemli bir artış sağlıyor.

113 beygir (83 kW) güç üreten elektrik motoruyla donatılan araç, saatte 143 kilometre maksimum hıza çıkabiliyor.

100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, yüzde 20'den yüzde 80 doluluk oranına sadece 28 dakikada erişebiliyor.

AC şarj tarafında ise 11 kW desteği ile bu işlem yaklaşık 3,5 saatte tamamlanıyor.

MAX DONANIM SEVİYESİ

Aracın Max donanım seviyesinde 17 inç elmas kesim jantlar, Citroen Advanced Comfort süspansiyon sistemi ve 10,25 inçlik renkli dokunmatik ekran standart olarak sunuluyor.

Ayrıca kablosuz şarj, Head-Up gösterge ve 3D navigasyon gibi teknolojik özellikler de pakete dahil ediliyor.

Güvenlik donanımları arasında ise aktif güvenlik freni, kör nokta uyarı sistemi, akıllı uzun far asistanı ve ön-arka park sensörleri yer alıyor.