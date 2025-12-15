Citroen modellerinde aralık ayına özel kampanyalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Citroen, aralık ayına özel hazırladığı finansman kampanyalarıyla yeni bir araç sahibi olmak isteyen sürücülere cazip satın alma koşulları sunuyor.

Marka, hem binek hem de hafif ticari modellerinde geçerli olan sıfır faizli kredi fırsatlarıyla yılı kapatmayı hedefliyor.

BİNEK VE ELEKTRİKLİ MODELLERDE CAZİP SEÇENEKLER

Markanın en yeni elektrikli modeli e-C3, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

C4 ve C4 X modellerinde ise aynı kredi koşullarına alternatif olarak 30 bin TL tutarında nakit indirim avantajı sağlanıyor.

Ailelerin tercihi olan C3 Aircross ve elektrikli versiyonu ë-C3 Aircross modelleri için kredi desteği 300 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.

Şehir içi mobilite aracı Citroen Ami ise 270 bin TL kredi veya 40 bin TL nakit indirim seçeneğiyle satışta.

Berlingo Kombi 600 bin TL, Berlingo Van ise 500 bin TL için sunulan 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatıyla showroomlarda yerini alıyor.

Daha büyük hacimli taşımacılık çözümleri sunan Spacetourer modeli için de 600 bin TL tutarında kredi desteği sağlanıyor.