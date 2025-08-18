Citroen, Türkiye pazarında satışlarını artırmaya devam ediyor

Yenilenen modelleriyle Türkiye pazarındaki büyüme ivmesini sürdüren Citroen Türkiye, temmuz ayında elektrikli araç segmentinde dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Marka, gerçekleştirdiği 1.362 adetlik elektrikli araç satışıyla yüzde 7,9 pazar payı elde ederek ayın en çok satan üçüncü markası oldu.

BAŞARININ MİMARLARI: YENİ E-C3 VE E-C3 AIRCROSS

Bu yükselen performansın başrolünde, pazara yeni sunulan E-C3 ve E-C3 Aircross modelleri yer alıyor.

Yeni Citroen E-C3, Temmuz ayında gerçekleştirdiği 1.050 adetlik satışla kendi segmentinin lideri olmayı başardı.

YIL SONU HEDEFİ REKOR SATIŞ

Marka direktörü Bora Duran, bu iki yeni modelin itici gücüyle yıl sonunda 71 bin adetlik rekor satış hedefine ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Citroen, elektrikli araç pazarının genelinden ise yaklaşık yüzde 8,1'lik bir pay almayı hedefliyor.

YENİ MODELLER YOLDA

Markanın model atağı, ağustos ayında satışa sunulan yeni Ami ve yılın son çeyreğinde gelmesi planlanan yeni nesil C5 Aircross ile devam edecek.

Yeni C5 Aircross; hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli motor seçenekleriyle sunulacak.