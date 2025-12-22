Citroen'den 6 koltuklu elektrikli otomobil konsepti: Elo

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Citroen, marka için yeni bir sayfa açan ELO isimli konsept otomobilini tanıttı. 2022 yılında sergilenen OLI modelini temel alan bu araç, markanın geleceğe yönelik inovasyon laboratuvarı olarak nitelendiriliyor.

TEKERLEKLİ KÜÇÜK EV KONSEPTİ

Tamamen elektrikli mimari üzerine inşa edilen ELO, 4,10 metre uzunluğunda olmasına rağmen 6 kişiye kadar oturma kapasitesi sunuyor.

Tekerlekler üzerinde bir "küçük ev" gibi tasarlanan araç, motorun arka aksta konumlandırılmasıyla şaşırtıcı derecede geniş bir iç hacim yaratıyor.

360 DERECE DÖNEBİLEN SÜRÜCÜ KOLTUĞU

Aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri, sürücü koltuğunun merkeze konumlandırılması ve 360 derece dönebilmesi.

Bu özellik sayesinde araç, park halindeyken bir çalışma ofisine veya yolcularla etkileşim kurulan sosyal bir alana dönüşebiliyor.

YENİLİKÇİ EKRAN VE NOSTALJİK DİREKSİYON

Ön camın tamamını kaplayan şeffaf bilgi ekranı, sürücünün gözünü yoldan ayırmadan verilere ulaşmasını sağlayan uygun maliyetli bir teknoloji sunuyor.

Ayrıca 1955 model DS'e atıfta bulunan tek kollu direksiyon simidi, joystick benzeri dijital kontrollerle modernize edilerek sürüş kolaylığını artırıyor.