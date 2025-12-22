Honda, çip krizi nedeniyle üretimi geçici olarak durduracak

- Honda, çip tedarik sorunları nedeniyle Japonya ve Çin'deki fabrikalarında üretimi geçici olarak durduracak.
- Hollanda'nın şirket üzerindeki müdahalesi ve Çin'in ihracat kısıtlamaları, küresel tedarik zincirinde kesintilere yol açtı.
- Volkswagen ve BMW gibi diğer otomobil devleri de benzer sorunlar yaşarken, tedarik aksamaları devam ediyor.
Hollanda ve Çin arasındaki teknoloji ve güç mücadelesinin etkileri küresel otomotiv sektörüne sıçradı.
Honda, çip tedarik sorunları sebebiyle 5 ve 6 Ocak tarihlerinde Japonya'daki tesislerinde üretimi durduracağını duyurdu.
KRİZİN KAYNAĞI NEXPERIA ANLAŞMAZLIĞI
Japon üretici, Hollanda hükümeti ile şirketin Çinli sahibi arasındaki devir teslim krizi nedeniyle Nexperia'dan gelen eski nesil çiplerin tedarikinde zorluk yaşıyor.
Hollanda'nın şirkete müdahalesi ve Çin'in ihracatı engellemesi, küresel tedarik zincirinde büyük bir kırılmaya yol açtı.
ÇİN FABRİKALARI VE TEMEL SİSTEMLER ETKİLENDİ
Şirket, Japonya'daki kesintilerin yanı sıra 29 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında Çin'deki üç fabrikasını da kapatma kararı aldı.
Eksikliği hissedilen bu parçalar, hidrolik direksiyon ve otomatik camlar gibi her araçta bulunan hayati sistemlerde kullanılıyor.
TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR SÜRÜYOR
Volkswagen ve BMW gibi diğer otomobil devlerinin de benzer sorunlar nedeniyle üretimlerini azalttığı biliniyor.
Liderler arasındaki görüşmeler sonrası ihracat kısıtlamalarında yumuşama sinyalleri verilse de tedarik zincirindeki aksamalar sektörü etkilemeye devam ediyor.