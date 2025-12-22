Honda, çip krizi nedeniyle üretimi geçici olarak durduracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hollanda ve Çin arasındaki teknoloji ve güç mücadelesinin etkileri küresel otomotiv sektörüne sıçradı.

Honda, çip tedarik sorunları sebebiyle 5 ve 6 Ocak tarihlerinde Japonya'daki tesislerinde üretimi durduracağını duyurdu.

KRİZİN KAYNAĞI NEXPERIA ANLAŞMAZLIĞI

Japon üretici, Hollanda hükümeti ile şirketin Çinli sahibi arasındaki devir teslim krizi nedeniyle Nexperia'dan gelen eski nesil çiplerin tedarikinde zorluk yaşıyor.

Hollanda'nın şirkete müdahalesi ve Çin'in ihracatı engellemesi, küresel tedarik zincirinde büyük bir kırılmaya yol açtı.

ÇİN FABRİKALARI VE TEMEL SİSTEMLER ETKİLENDİ

Şirket, Japonya'daki kesintilerin yanı sıra 29 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında Çin'deki üç fabrikasını da kapatma kararı aldı.

Eksikliği hissedilen bu parçalar, hidrolik direksiyon ve otomatik camlar gibi her araçta bulunan hayati sistemlerde kullanılıyor.

TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR SÜRÜYOR

Volkswagen ve BMW gibi diğer otomobil devlerinin de benzer sorunlar nedeniyle üretimlerini azalttığı biliniyor.

Liderler arasındaki görüşmeler sonrası ihracat kısıtlamalarında yumuşama sinyalleri verilse de tedarik zincirindeki aksamalar sektörü etkilemeye devam ediyor.