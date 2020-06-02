Dacia, 6.5 milyon adet satışı geride bıraktı

Türkiye'de 2004 yılından bugüne toplam 387 bin 866 adet satış gerçekleştiren Dacia, marka sıralamasında bugün 8. sırada kendine yer buldu.

Renault Grubu'nun 1999 yılında satın alması sonrası atağa kalkan Dacia, 2004 yılında tek model ile pazara giriş yapmıştı.

Günümüzde toplamda 6 adet otomobil modleine sahip şirket, 2004 yılından bu yana dünyada 6.5 milyon satış gerçekleştirmeyi başardı. Marka, Türkiye'de ise 2004 yılından bugüne (Nisan sonu 2020) toplam 387 bin 866 adet satış gerçekleştirdi.





MODELLERİN SATIŞ RAKAMLARI

Basın lansmanı 2004 yılında Türkiye- Kapadokya’da gerçekleştirilen Logan, toplamda 1.8 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Dacia, ürün yelpazesini 2008 yılında Sandero ve Sandero Stepway modelleri ile zenginleştirdi. Markanın B segment modeli Sandero kısa sürede beklenen ilgiyi gördü.

Marka, 2010 yılında ise SUV modeli Duster'ı otomobil severler ile buluşturdu.

Sandero (Stepway dahil), bugüne dek toplam 2.1 milyon, Duster ise 1.6 milyon adet satış gerçekleştirdi.

TÜRKİYE RAKAMLARI

Sandero, Türkiye'de 2008 yılındaki lansmanından bugüne dek 104 bin 881 adet, Duster ise 2010 yılından bu yana 119 bin 327 adet satış yaptı.

Marka, 2007'de Logan MCV (station wagon) ve 2012'de Lodgy (MPV) ve Dokker (Multix ve Van) lansmanı ile eksiksiz bir ürün gamına sahip oldu.

Lodgy, lanse edildiği 2013 yılından beri 8 yıldır açık ara C-MPV (Multi Purpose Vehicle) segmenti lideri olarak konumlanıyor.