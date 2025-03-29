Dacia Bigster, mayısta Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatı

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Dacia, Bigster adını verdiği yeni modeliyle Avrupa'daki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Bigster, Dacia'nın Avrupa'da en çok satan modeli olan Sandero'yu tahtından indirmeyi amaçlıyor. Dacia CEO'sunun açıklamasına göre, Bigster bu hedefe rakiplerine göre çok daha uygun fiyatıyla ulaşacak.

Mayıs ayında resmi olarak satışa sunulacak olan Bigster'ın başlangıç fiyatı 24 bin 990 euro olarak belirlendi.

Yarı hibrit versiyonuyla piyasaya sürülecek olan bu model, segmentindeki birçok rakibinden daha uygun fiyatlı olacak.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Rakiplerine göz attığımızda, Volkswagen T-Roc'un Almanya'daki başlangıç fiyatı 27 bin euro civarında.

Nissan Qashqai ise Almanya'da yaklaşık 34 bin 100 euro'ya satılıyor. Dacia Bigster, bu rakiplerine kıyasla önemli bir fiyat avantajı sunuyor.

Dacia'nın Almanya web sitesindeki konfigüratör incelendiğinde, Bigster'ın Essential, Expression, Journey ve Extreme donanım paketleriyle satışa sunulacağı görülüyor.

Almanya'da müşteriler, Bigster'ı yarı hibrit 140, yarı hibrit 130 4x4 ve tam hibrit 155 versiyonlarıyla satın alabilecekler.