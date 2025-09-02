Dacia, eylül ayında iki modeline de zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Renault'un bütçe dostu markası Dacia, eylül ayı boyunca geçerli olacak güncel sıfır araç fiyat listesini resmi olarak açıkladı.

Markanın Türkiye'de satışta olan her iki modelinin fiyatına da zam geldiği görüldü.

İKİ MODELE DE ZAM

Yeni Dacia fiyat listesi'ne göre, hem Sandero Stepway hem de Duster modellerinin başlangıç fiyatlarında artışa gidildi.

Yapılan açıklamada, otomobillerin opsiyon fiyatlarının ise değişmediği belirtildi.

SANDERO STEPWAY HALA ULAŞILABİLİR

Gelen zamma rağmen, Sandero Stepway modelinin hala Türkiye pazarındaki en ulaşılabilir modellerden biri olarak konumunu koruduğu belirtiliyor.

Yeni fiyat listesi, Dacia'nın resmi internet sitesi üzerinden tüketicilerin erişimine açıldı.

Sandero Stepway - 1 milyon 310 bin TL > 1 milyon 325 bin TL

Jogger - 1 milyon 549 bin TL > 1 milyon 580 bin TL