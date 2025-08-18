Dacia'dan bir ilk: Yeni Sandero tam hibrit motorla geliyor

Avrupa'da 2024'ün en çok satan otomobili unvanını ele geçiren Dacia Sandero, kapsamlı bir makyaj operasyonuna hazırlanıyor.

2025 sonu ile 2026 başında tanıtılması beklenen Yeni Dacia Sandero, tarihinde ilk kez tam hibrit motor seçeneği sunacak.

EN BÜYÜK YENİLİK: 140 BEYGİRLİK HİBRİT MOTOR

Modelin en önemli değişimi, motor yelpazesine eklenecek olan tam hibrit güç ünitesi olacak.

Duster modelinden alınması beklenen bu sistem, 1.6 litrelik benzinli motoru iki elektrik motoruyla birleştirerek toplamda 140 beygir güç üretecek.

TASARIM VE TEKNOLOJİ

Yeni Dacia Sandero, markanın Y formlu ışık imzasını koruyarak yeni bir tampon tasarımı ve genel hatlarıyla baştan aşağı yenilenecek.

İç mekânda ise hem donanım hem de yazılım açısından güncellenmiş yeni bir multimedya sistemi ile teknolojik bir devrim bekleniyor.

Dacia'nın "paranın karşılığını verme" felsefesi doğrultusunda maliyetleri düşük tutmak için iç mekanda sert plastik malzemelerin kullanımı devam edecek.

Yeni hibrit seçeneğinin yanı sıra, mevcut saf benzinli ve LPG'li motorlar da ürün gamında yer almayı sürdürecek.