Direksiyona geçmeden iki kere düşünün: İşte karlı yollarda dikkat etmeniz gerekenler

Karlı ve buzlu zeminlerde araç lastiklerinin yol tutuşu azalırken, fren mesafesi de normal hava koşullarına göre önemli ölçüde uzuyor. Bu faktörler, sürüşü her zamankinden daha riskli bir hale getiriyor.

Ancak, doğru önlemleri almak ve karlı hava sürüş dinamiklerine hakim olmak, bu zorlu koşullarda bile güvenli bir sürüş sağlamayı mümkün kılabilir.

İşte karlı havalarda güvenli bir şekilde araç kullanmanız için dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktaları.

KIŞ LASTİKLERİNE GEÇİŞ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kış lastikleri, karlı ve buzlu yol koşullarında standart lastiklere göre çok daha iyi bir yol tutuşu sağlayarak fren mesafesini belirgin şekilde kısaltır.

Soğuk hava koşullarında güvenli bir sürüş deneyimi için kış lastiklerinin kullanımı, uzmanlar tarafından hayati bir önem taşıyor.

Normal lastiklere kıyasla daha yumuşak bir kauçuk bileşenine sahip olan kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda sertleşmeyerek esnekliğini korur.

Ayrıca sahip oldukları özel sırt desenleri, kar ve buz üzerinde daha iyi bir standart oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Bu lastiklerin derin oluklu yapıları, su ve sulu karın lastiğin altından çok daha hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Bu tahliye yeteneği, aracın yolda kayma riskini en aza indirerek kontrolü artırır.

ARACINIZI ZORLU KOŞULLARA HAZIRLAYIN

Karlı havalarda yola çıkmadan önce aracınızı bu zorlu koşullara tam olarak hazırlamanız büyük önem taşımaktadır.

Öncelikle motorun soğutma sistemindeki antifriz seviyelerini kontrol etmeli, akünün şarj durumunu bir uzmana kontrol ettirmeli ve sileceklerin düzgün çalıştığından emin olmalısınız.

Ayrıca, aracınızın farlarının ve sinyallerinin de tam performansla çalıştığından emin olarak görünürlüğünüzü garanti altına almalısınız.

Soğuk hava, lastiklerin içindeki basıncın düşmesine neden olabilir; bu sebeple lastik basıncınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerekirse ideal seviyeye kadar şişirmeniz gerekir.

Doğru lastik basıncı, aracınızın yol tutuşunu doğrudan iyileştirir, yakıt verimliliğini artırır ve lastiklerin ömrünü uzatır.

TAKİP MESAFENİZE DİKKAT EDİN

Taşıt hız sınırları ve bu sınırlara bağlı olarak uyulması gereken 'araç takip mesafesi' kuralları, trafik kazaları ile çarpışma riskini önlemedeki etkilerinden ötürü daima önemlidir.

Takip mesafenizi, kullandığınız aracın özelliklerine, seyahat ettiğiniz yolun mevcut durumuna ve o anki hava koşullarına göre yeniden ayarlamanız kritik bir zorunluluktur.

Normal şartlarda, seyahat halindeki aracın hızının yarısı kadar metre (örneğin 120 km hızla 60 metre) olarak belirlenen takip mesafesi kuralı kışın yeterli değildir.

Özellikle buzlu zeminlerde ve karlı havalarda, standart takip mesafenizi normalin üzerine çıkararak artırmak, sizin ve diğer sürücülerin güvenliği için en doğru tercih olacaktır.

ANİ GAZ, FRENDEN VE SERT MANEVRALARDAN KAÇININ

Karlı ve buzlu yollarda, aracınızın stabilitesini korumak için gereksiz şerit değişimlerinden kesinlikle kaçınmalısınız.

Yapılan ani ve sert direksiyon hareketleri, aracın ağırlık dengesini aniden bozarak kayma riskini ciddi şekilde artırır.

Bu nedenle, mümkün olduğunca kendi şeridinizde sabit bir şekilde ilerlemeye odaklanmalı ve manevralarınızı yavaş, kontrollü hareketlerle yapmalısınız.

Karlı zeminlerde araç kullanırken ani gaz ve fren hareketlerinden de kaçınmanız gerekir.

Yapılacak ani ya da sert bir pedal müdahalesi, lastiklerin patinaj yapmasına veya aracınızın kontrolsüzce kaymasına neden olabilir.

Bu yüzden gaz ve fren pedallarını daima yumuşak, kademeli ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.

Uzmanlar, özellikle fren kullanmak yerine motor freni olarak da bilinen vites küçültme yöntemiyle yavaşlamanın daha güvenli olabileceğini belirtiyor.

Ancak burada da dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Debriyajdan ayağınızı birden çekmemeli, yavaş ve kademeli bir şekilde bırakmalısınız.

Aksi takdirde aracın ağırlık dengesi aniden bozulur, ön tarafa fazla yük biner ve bu durum da kayma riskini artırır.

YOKUŞ İNİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Karlı ve buzlu hava koşullarında yokuş aşağı inerken, arabanın savrulmasını ve kaymasını önlemek için uygulayabileceğiniz birkaç önemli teknik bulunmaktadır.

Vitesi küçülterek motor freninden faydalanmalı ve belli aralıklarla hafifçe fren pedalına basarak hızı kontrol altında tutmalısınız.

Eğer arabanın arkası kaymaya başlarsa, paniğe kapılmadan freni bırakmalı ve direksiyonu aracın arkasının gittiği yöne doğru kırmalısınız.

Karlı havalarda arabayla yokuş çıkarken ise en sık karşılaşılan sorun aracın patinaj yapmasıdır.

Bu durumu önlemek için gaza aniden yüklenmemeli ve aracı olabildiğince düşük, sabit bir hızda kullanmalısınız.

Hızlanmayı, vitesi kademeli bir şekilde artırarak yapmalı ve ani hızlanma hareketlerinden kesinlikle kaçınmalısınız.

GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: GİZLİ BUZLANMA (KARA BUZ)

Gizli buzlanma, özellikle soğuk havalarda yollarda oluşan ince ve şeffaf bir buz tabakası olarak tanımlanır.

Bu buz tabakası o kadar incedir ki, altındaki yol yüzeyi net bir şekilde görülebilir, bu da onu fark etmeyi çok zorlaştırır ve "black ice" (kara buz) adını almasına neden olur.

Gizli buzlanma genellikle köprülerde, viyadüklerde, yolun sürekli gölgede kalan alanlarında ve yol sıcaklığının donma noktasının altında olduğu diğer yerlerde oluşur.

Eğer gizli buzlanma tehlikesiyle karşılaşırsanız, direksiyonu ani hareketlerden kaçınarak düz tutmalı ve frene çok yavaşça basmalısınız.

Aracınızın kontrolünü kaybederseniz, direksiyonu kaydığınız yöne doğru çevirmeli ve aracınız tamamen durana kadar sakin kalmaya çalışmalısınız.

ARAÇ KARA SAPLANIRSA NE YAPILMALI

Aracınızın bir veya birden fazla lastiği kara saplanırsa, panik yapmadan önce yapabilecekleriniz sınırlıdır.

Böyle bir durumda çok fazla gaz vermek aracı saplandığı yerden çıkarmaz, aksine boşa dönen lastik, aracınızın düştüğü çukuru daha da derinleştirerek çıkmasını imkansız hale getirebilir.

Mümkünse aracı ikinci vitese alıp, direksiyonu çapraz yönlere çevirerek öne ve arkaya doğru küçük manevra denemeleri yapılabilir.

Ancak aracın yerinden hiç hareket etmediği durumlarda, aracı daha fazla zorlamak doğru bir davranış olmayacaktır.

Bu tip durumlarda, en akıllıca ve güvenli yol bir çekici yardımı almaktır.

ARAÇTA BULUNMASI GEREKEN ACİL DURUM MALZEMELERİ

Karlı havalarda araç kullanırken, yolda kalma ihtimaline karşı aracınızda bazı acil durum malzemelerini bulundurmanız sizi ve yolcularınızı güvende tutabilir.

Bu malzemeler arasında battaniye, el feneri, temel bileşenleri içeren bir ilk yardım çantası ve acil durumlar için yiyecek ile su bulunmaktadır.

Ayrıca bir kürek, buz kazıyıcı, çekme halatı ve telefonunuz için bir şarj cihazı da zorlu anlarda hayat kurtarıcı olabilir.