Dizel skandalının izleri siliniyor: Volkswagen'den elektrikli araç hamlesi

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2015'teki dizel skandalı sonrası zedelenen imajını ve düşen satışlarını onarmak için elektrikli araç alanında tarihi bir hamle başlattı.

Bu yeni strateji, şirketin Avrupa pazarında Tesla'yı geride bırakmasını sağladı ve markayı liderliğe taşıma potansiyeli taşıyor.

AVRUPA'DA TESLA'YI GERİDE BIRAKTI

Şirketin küresel elektrikli araç teslimatları bir önceki yıla göre yüzde 38 artarken, en yeni modelleri Avrupa pazarında Tesla'nınkileri geride bıraktı.

Volkswagen, bu ivmeyle 2025 yılında kıtanın en büyük elektrikli araç üreticisi olmaya doğru ilerliyor.

8 MİLYAR DOLARLIK ORTAKLIK STRATEJİSİ

Yeni CEO Oliver Blume liderliğindeki dönüşüm, maliyetli projelerin küçültülmesi ve stratejik ortaklıklar kurulması üzerine kurulu.

Firma, Çinli Xpeng ve Amerikan Rivian gibi şirketlerle toplam 8 milyar dolarlık dev ortaklık anlaşmaları imzaladı.