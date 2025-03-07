Donald Trump'ın ek gümrük vergisi belirsizliği: Alman otomobil üreticileri risk altında

Haber Merkezi

Otomotiv sektörü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan ithal edilen otomobillere yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi tehdidiyle çalkalanıyor.

Trump, USMCA kurallarına uyan otomobil üreticilerine gümrük vergilerinde bir aylık erteleme tanıdı ve bu tür vergilerin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini söyledi. Ancak hangi otomobil üreticilerinin gümrük vergilerine tabi olacağı tam olarak belli değil.

Bu durum, özellikle Alman otomobil üreticilerini endişelendiriyor. Volkswagen, Kuzey Amerika'da ürettiği araçların ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) şartlarına uygun olduğunu ve bu nedenle vergilerden muaf tutulacağını söylüyor.

BMW RİSK ALTINDA

Ancak BMW ve diğer bazı otomobil üreticileri, yüksek vergilere maruz kalma riskiyle karşı karşıya.

Trump'ın bu hamlesi, ABD otomotiv pazarında belirsizlik yaratırken, tüketiciler ve sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ediyor.

VOLKSWAGEN'İN VERGİ MUAFİYETİ UMUDU

Volkswagen, Kuzey Amerika'da ürettiği araçların USMCA şartlarına uygun olduğunu ve bu nedenle gümrük vergilerinden muaf tutulacağını düşünüyor.

Şirket sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Kuzey Amerika araçlarımız USMCA şartlarına uygun." dedi. Ancak, hangi otomobil üreticilerinin gümrük vergilerine tabi olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

BMW VE DİĞERLERİ YÜKSEK VERGİ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

BMW, ABD ve Meksika'da ürettiği bazı araçların USMCA kurallarına uymadığını ve bu nedenle yüksek vergilere maruz kalma riski taşıdığını açıkladı.

Şirket sözcüsü, yaptığı açıklamada, "ABD satışlarımızın yaklaşık yüzde 10'u Meksika'dan ithal ediliyor. Bu durum, müşterilere zarar veriyor, ürünleri daha pahalı ve daha az yenilikçi hale getiriyor." dedi.

EN ÇOK VOLKSWAGEN GRUBU ETKİLENECEK

Alman otomobil üreticileri arasında, Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerinden en çok etkilenen grup ise Volkswagen Grubu olarak öne çıkıyor.

Audi ve Porsche markalarının ABD'de üretim tesisi bulunmuyor, VW binek otomobil markasının ABD satışları ağırlıklı olarak Meksika fabrikasından yapılan ithalatlardan oluşuyor ve Kanada'da inşası devam eden pil hücresi fabrikası da ABD'ye pil gönderecek.

AUDI VE MERCEDES'TEN AÇIKLAMA YOK

Meksika'da Q5 SUV modelini üreten bir fabrikası bulunan Audi, burada üretilen otomobillerin USMCA'ya uygun olup olmadığı konusunda henüz bir yorum yapmadı.

Mercedes, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalatlara uygulanan tarifelerdeki değişikliklerin ayrıntılarını henüz görmediklerini ve USMCA'ya uyup uymadıklarını söylemeyi reddetti.

Otomotiv sektöründeki bu belirsizlik, şirketlerin stratejilerini ve yatırımlarını etkileyebilir.