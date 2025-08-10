Donald Trump'ın gümrük vergileri, otomotiv dünyasına 12 milyar dolar kaybettirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir silah gibi kullandığı gümrük tarifelerinin otomotiv sektörüne faturası ağır oldu.

The Wall Street Journal'in verilerine göre, sektörün bu politikalardan kaynaklanan toplam kaybı 12 milyar dolara ulaştı.

EN AĞIR DARBEYİ TOYOTA ALDI

Tarifelerden en çok etkilenen marka 3,06 milyar dolarlık kayıpla Toyota oldu.

Pazar payını korumak için fiyatlarına zam yapmaktan kaçınan şirket, ABD'deki satışlarını yüzde 6 artırmayı başarsa da bu stratejinin bedelini net kârında yaşanan yüzde 40'lık düşüşle ödedi.

AMERİKALI ÜRETİCİLER DE ZARARDA

Gümrük vergileri sadece yabancı üreticileri vurmadı; Amerikalı şirketler de bu süreçte yara aldı.

ABD'nin en büyük otomobil üreticilerinden General Motors'un da tarifeler yüzünden 1,1 milyar dolar kaybettiği belirtiliyor.