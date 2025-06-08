DS modellerinde haziran ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

Fransız premium otomobil üreticisi DS Automobiles, haziran ayı boyunca geçerli olacak özel finansman kampanyalarını duyurdu.

Kampanya kapsamında, markanın sevilen SUV modelleri DS 7 ve DS 4 için çeşitli satın alma koşulları sağlanıyor.

DS 7'NİN TÜM VERSİYONLARINDA KREDİ İMKANI

Yeni DS Kampanyası, DS 7 modelinin farklı versiyonları için çeşitli kredi olanakları içeriyor. Opera BlueHDi 130 versiyonunda 250 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

DS 7 Etoile BlueHDi 130 versiyonunda kredi tutarı 550 bin TL'ye çıkarken, şarj edilebilir hibrit DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında ise 600 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor. Ayrıca, tüm DS 7 modellerinde cazip takas destekleri de müşterileri bekliyor.

DS 4 MODELİNDE DE ÖZEL FIRSATLAR

DS'in kompakt hatchback sınıfındaki temsilcisi DS 4 de haziran ayı kampanyasından yararlanıyor.

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli, 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleriyle satışa sunuluyor.

DS 4, 'DS Aero Sport Lounge' konseptinden ilham alan aerodinamik tasarımı ve premium iç mekanıyla dikkat çekiyor.