DS N 8, yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak

DS Automobiles, yeni amiral gemisi modeli DS N°8'i birkaç ay önce görücüye çıkarmıştı. Markanın SUV sınıfındaki tasarım anlayışında devrim yapmayı hedefleyen model, tasarımı, teknolojisi ve konfor özellikleriyle premium segmentte dikkatleri üzerine çekmeyi amaçlıyor.

YENİ TASARIM DİLİ VE "SUV COUPE" KONSEPTİ

'DS Aero Sport Lounge' konseptinden esinlenen yeni DS N°8, zarif SUV'ların dinamizmini yeniden yorumluyor.

Aracın alçak ve uzun kaput tasarımı, 0.24 Cx gibi düşük bir sürtünme katsayısıyla aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor.

Ön tasarımda, dikey yerleştirilen 'DS Lightblade' aydınlatma unsurları ve otomobile hayat veren 'DSLuminascreen' adlı aydınlatmalı ızgara öne çıkıyor.

4,82 metre uzunluğundaki araç, geniş iç mekanı ve 620 litreye varan bagaj hacmiyle de pratiklik vadediyor.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ GÜÇ VE 750 KM MENZİL

Tamamen elektrikli bir güç aktarma organına sahip olan DS N°8, 213 bg ve 350 bg'lik iki farklı motor seçeneği sunacak.

350 beygir güç üreten versiyonda dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoru bulunuyor.

Uzun menzilli batarya seçeneği ise 97,2 kWh net kapasiteye sahip. Dört tekerlekten çekişli versiyon, 100 kilometrede sadece 12,9 kWh'lik enerji tüketimi ile 750 kilometreye varan etkileyici bir WLTP menzili sunuyor. Modelin, yılın son çeyreğinde Türkiye'de de satışa çıkacağı belirtildi.