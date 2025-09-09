Dünya genelinde en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

Geleceğin teknolojisi olarak görülen elektrikli otomobil modellerinin popülaritesi artmaya devam ediyor.

CleanTechnica tarafından paylaşılan güncel veriler, Ocak-Temmuz 2025 döneminde dünyada en çok satan modelleri ortaya koydu.

DÜNYADA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MODELLERİ

Açıklanan verilere göre Tesla Model Y, 544 bin 620 adetlik satışla açık ara zirvede yer alıyor.

Onu 378 bin 807 satışla BYD Song / Seal U takip ederken, üçüncü sırada 268 bin 748 adetle yine Tesla'dan Model 3 bulunuyor.

Listenin geri kalanı Tesla haricinde neredeyse tamamen Çinli markalardan oluşuyor, bu da Çin'in pazardaki dominasyonunu kanıtlıyor.

Özellikle Xiaomi’nin SU7 modelinin 180 bin 132 satışla sekizinci sıraya yerleşmesi dikkat çekici bir başarı olarak öne çıkıyor.

MARKALAR SIRALAMASINDA BYD AÇIK ARA LİDER

En çok elektrikli otomobil satan markalar listesine bakıldığında ise Çinli dev BYD, 2 milyon 270 bini aşan satışla rakiplerine büyük fark atıyor. BYD'nin en yakın rakibi olan Tesla ise 841 bin adetlik satışta kaldı.