Dünyada yılın ilk yarısındaki elektrikli araç satışları 9 milyonu aştı

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, yılın ilk yarısına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini açıkladı.

Rapora göre, dünya genelinde 9,1 milyon elektrikli araç satılırken bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik bir artışa işaret ediyor.

PAZARIN LOKOMOTİFİ ÇİN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Yılın ilk yarısında satılan toplam 9,1 milyon elektrikli aracın 5,5 milyonu tek başına Çin'de kayıtlara geçti.

Bu rakamla birlikte, Çin'deki elektrikli araç satışları da yıllık bazda yüzde 32'lik güçlü bir büyüme gösterdi.

AVRUPA'DA GÜÇLÜ BÜYÜME, ABD'DE YAVAŞLAMA

Avrupa'da elektrikli araç satışları ilk altı ayda yüzde 26 artışla 2 milyona ulaşırken, Fransa gibi bazı ülkelerde sübvansiyonların kesilmesiyle satışlar geriledi.

Kuzey Amerika'da ise büyüme yavaşlayarak yüzde 3'te kaldı ve ABD'de vergi indirimlerinin geri çekilmesinin yılın son çeyreğinde talebi olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Çin ve Avrupa'nın elektrikli araç dönüşümünde hızla ilerlediğini belirtti.

Dünya genelinde her iki elektrikli araçtan birinin Çin'de satıldığına işaret eden Lester, şunları söyledi: