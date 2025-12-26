Huawei ve GAC iş birliğiyle geliştirilen ilk otomobil yollara çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Huawei ve GAC'nin ortaklaşa geliştirdiği ilk model, yeni Qijing markası altında otomobil severlerin karşısına çıkmaya hazır.

Sportif karakteri ve zengin teknolojik donanımıyla dikkat çeken bu elektrikli station wagon, Çin pazarındaki en gelişmiş araçlardan biri olarak konumlandırıldı.

TASARIM VE OTONOM SÜRÜŞ YETENEĞİ

Yeni nesil elektrikli otomobillere özgü modern hatlara sahip olan aracın tavanında, gelişmiş sürüş sistemlerini destekleyen LiDAR sensörleri yer almakta.

Huawei tarafından geliştirilen güncel ADAS sistemlerini barındıran model, yasal engellerin kalkmasıyla birlikte Seviye 3 otonom sürüşü destekleyecek altyapıya sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLANDIRMA

800 Volt mimarisiyle hızlı şarj ve yüksek verimlilik vadeden araç, yaklaşık 300 bin yuan seviyesindeki fiyatıyla Nio ET5 Touring gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.

Lansmanının yıl sonuna kadar yapılması beklenen Qijing'in ilk teslimatlarına Haziran 2026 tarihinde başlanacağı belirtiliyor.