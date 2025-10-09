Efsane geri döndü: Karşınızda 2026 Volkswagen Passat

Alman otomobil devi Volkswagen, birkaç yıl önce piyasadan çektiği efsanevi sedan modeli Passat'ı yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan 2026 model Volkswagen Passat, sedan gövde tipiyle geri döndü.

YENİ TASARIM VE TEKNOLOJİK KOKPİT

Yeni Volkswagen Passat sedan, dışarıdan bakıldığında markanın klasik tasarım dilini koruyor; ön kısımda LED destekli aydınlatmalar, arka kısımda ise şık bir aydınlatma ünitesi yer alıyor.

İç mekanda ise 10.3 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ve 13 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, karartmalı panoramik cam tavan ve 3 bölgeli klima gibi özellikler de sunuluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE FİYATI

Kaputun altında 1.5 litrelik ve 2.0 litrelik benzinli TSI motor seçenekleri sunulacak ve her ikisi de DSG şanzımanla eşleştirilecek. Araç, Trendline, Comfortline ve Highline donanım paketleriyle tercih edilebilecek.

2026 model Volkswagen Passat sedanın Katar'daki başlangıç fiyatı 27 bin 436 dolar olarak açıklandı.

Otomobilin ilk etapta Orta Doğu pazarına özel olacağı, Türkiye'ye gelip gelmeyeceğinin ise henüz bilinmediği belirtildi.