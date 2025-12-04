Mercedes-Benz Vito Mixto yeniden Türkiye'de satışta

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes-Benz Türkiye, hafif ticari araç pazarının önemli oyuncusu Vito ailesinin Mixto modelini yeniden kullanıcılarla buluşturdu.

Müşterilerden gelen yoğun talep üzerine tekrar satışa sunulan araç, özellikle hem yük hem de yolcu taşıma ihtiyacı olan sektörleri hedefliyor.

GÜÇLÜ DİZEL MOTOR VE GENİŞ HACİM

Ekstra uzun gövde yapısına sahip olan Vito Mixto, 4+1 yolcu kapasitesi ve 4,1 metreküp yükleme hacmi ile geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Araç, 136 beygir güç üreten 1.950 litrelik güvenilir dizel motoru ve arkadan itişli yapısıyla performans beklentilerini karşılıyor.

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK STANDART

Modelde GSRII güvenlik regülasyonu kapsamındaki özelliklerin yanı sıra MBUX multimedya sistemi ve akıllı telefon entegrasyonu standart olarak yer alıyor.

İsteğe bağlı olarak kış paketi, elektrikli katlanabilir aynalar ve geri görüş kamerası gibi opsiyonlarla donanım zenginleştirilebiliyor.

Mercedes-Benz Otomotiv yöneticisi Tufan Akdeniz, Türkiye'de bugüne kadar 50 binden fazla Vito satıldığını belirterek Mixto'nun uygun fiyatlı bir çözüm olacağını vurguladı.

Vito Mixto, 2 milyon 197 bin 500 TL etiket fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.