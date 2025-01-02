Elektrikli araç devi BYD, Tesla ile arasındaki farkı kapatıyor

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BYD, 2024 yılında toplam 4,25 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamın 1,76 milyonunu elektrikli araçlar oluşturuyor. BYD, aralık ayında 509 bin 440 araç satarak aylık satış rekorunu kırdı.

Tesla, 2024 yılının son çeyreğinde 515 bin araç satarak yıllık satışlarını 1,81 milyona çıkarması bekleniyor. BYD ise, Tesla'nın hemen arkasında 1,76 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

BYD'NİN AVANTAJLARI

BYD, Tesla'ya göre bazı avantajlara sahip. Örneğin şirket, Çin elektrikli araç pazarında lider konumda bulunuyor.

BYD, Tesla'ya göre daha uygun fiyatlı modeller sunuyor ve Çin hükümetinin elektrikli araçlara verdiği desteklerden yararlanıyor.

Tesla ise marka bilinirliği, teknolojik inovasyon ve şarj altyapısı gibi alanlarda güçlü.

2025'TE REKABET KIZIŞACAK

BYD ve Tesla arasındaki rekabetin, 2025 yılında daha da kızışması bekleniyor. İki şirket de yeni modeller ve teknolojilerle pazar paylarını artırmayı hedefliyor.