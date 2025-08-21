Elektrikli araç şarj soket sayısı temmuzda yüzde 4 arttı

Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasına paralel olarak şarj altyapısı da hızla genişliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıkladığı son verilere göre, temmuz ayında şarj soketi sayısında önemli bir artış kaydedildi.

TOPLAM SOKET SAYISI 32 BİNİ AŞTI

EPDK'nın temmuz ayı raporuna göre, Türkiye'deki toplam elektrikli araç şarj istasyonu soket sayısı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 4 artarak 32 bin 682'ye yükseldi.

Haziran ayında bu rakam 31 bin 433 olarak kayıtlara geçmişti.

AC VE DC SOKETLERDEKİ ARTIŞ

Detaylara bakıldığında, AC tipi şarj soketlerinin sayısı yüzde 4,1 artışla 18 bin 888'e ulaştı. DC tipi hızlı şarj soketlerinin sayısı ise yüzde 3,8'lik bir artışla 13 bin 794'e çıktı.

Soket sayısındaki artışla birlikte, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de yüzde 3,9'luk bir artış göstererek 2 bin 374 megavat oldu.