Elektrikli ilk Ferrari modelinin teknik özellikleri belli oldu

Süper otomobil üreticisi Ferrari, 2026'da tanıtılması beklenen ilk tamamen elektrikli otomobilinin bazı teknik özelliklerini paylaştı.

Sektörde şimdilik “Elettrica” ismiyle anılan araç, markanın ismine yakışır bir performans sunacak gibi görünüyor.

986 BEYGİR GÜÇ VE 2,5 SANİYEDE 0-100 KM/S

Ferrari’nin açıklamalarına göre Elettrica, toplamda 986 beygir gücüne ulaşabilen dört elektrikli motora sahip olacak.

Bu güç sayesinde araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,5 saniyede ulaşabilecek ve maksimum 308 km/s hıza çıkabilecek.

122 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılacak olan elektrikli Ferrari, 529 kilometreye varan bir menzil sunacak. Aracın toplam ağırlığının ise 2 bin 200 kg civarında olması bekleniyor.

TANITIM 2026'NIN İLK YARISINDA

Şirket, donanım ve yazılım uyumuna özen göstererek her alanda dengeli bir elektrikli Ferrari piyasaya süreceğini de vurguluyor.

Aracın nihai tasarımı ve fiyatı gibi detaylar ise henüz bilinmiyor. Merakla beklenen modelin, 2026 yılının ilk yarısında resmi olarak tanıtılması planlanıyor.