Elektrikli Maserati Grecale Folgore Türkiye’de satışa çıktı

Maserati'nin tamamen elektrikli ilk SUV modeli olan Grecale Folgore, Türkiye'de satışa çıktı.

Lüks ve performansı bir araya getiren araç, 9 milyon 250 bin TL'den başlayan fiyatıyla çok kısıtlı bir kitleye hitap ediyor.

550 BEYGİR GÜÇ VE 500 KM MENZİL

Maserati Grecale Folgore, 105 kWh kapasiteli 400V teknolojili bataryasıyla ortalama 500 kilometre menzil sunuyor.

550 beygir güç ve 820 Nm tork üreten motoru sayesinde 220 km/saat azami hıza ulaşabiliyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİ

İlhamını serinin en performanslı modeli olan Trofeo'dan alan Grecale Folgore, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Araç, ışıkla etkileşime girdiğinde ton değiştiren ve adını taşıyan "Rame Folgore" rengiyle diğer modellerden ayrışıyor.

Maserati, Folgore versiyonuyla elektrifikasyonun geleceğine doğru önemli bir adım daha atıyor.

Bu modelle Tridente markası, elektrikli araç çağında performans odaklı kimliğinden ödün vermediğini gösteriyor.