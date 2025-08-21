Elektrikli Mercedes C-Serisi kameralara yakalandı



Mercedes, elektrikli model atağını yeni nesil CLA'nın ardından C-Serisi ile sürdürmeye hazırlanıyor.

Markanın 2026 yılında yollara çıkarmayı planladığı tamamen elektrikli C-Serisi'nin prototipleri, ünlü Nürburgring pistinde test edilirken kameralara yakalandı.

YENİ PLATFORM VE 800 KM'Yİ AŞAN MENZİL

Yeni CLA'nın üzerinde konumlanacak olan Elektrikli Mercedes C-Serisi, markanın yeni MB.EA platformunu kullanacak.

Bu platform, 800V mimari ve 94,5 kWh'lık büyük batarya seçeneğiyle WLTP'ye göre 800 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili vadediyor.

TASARIM VE İSİMLENDİRME DEĞİŞİYOR

Mercedes, bu modelle birlikte "EQ" ön ekli isimlendirmeyi terk ederek daha geleneksel bir isim kullanacak.

Tasarım olarak da elektrikli ve içten yanmalı versiyonlar birbirine daha çok benzeyecek ve daha klasik bir çizgi benimsenecek.

320 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikada 400 kilometre menzil sunması beklenen araçta tek ve çift motorlu versiyonlar yer alacak.

Daha uygun fiyatlı LFP bataryalı versiyonun ise 500 kilometre civarında bir menzil sunacağı belirtiliyor.