Elektrikli otomobil satışları Volkswagen'i kurtardı

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, yılın ilk dokuz ayına ilişkin araç teslimat verilerini açıkladı. Çinli üreticilerle artan rekabete rağmen, grup küresel satışlarını hafif bir artışla tamamladı.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Volkswagen Grubu’nun küresel araç satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 6 milyon 524 bin 400’e yükseldi. Bu büyümenin arkasındaki ana güç ise elektrikli araç satışları oldu.

Grubun yılın 9 ayındaki tamamen elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42'lik etkileyici bir artışla 717 bin 500 adede ulaştı.

ÇİN VE KUZEY AMERİKA PAZARLARI ZORLU GEÇTİ

Grubun en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatları, yerel elektrikli otomobil tedarikçileriyle yaşanan kıyasıya fiyat rekabeti nedeniyle zayıf kalmaya devam etti. Volkswagen Grubu’nun üçüncü çeyrekte Çin’deki satışları yüzde 7,2 geriledi.

Kuzey Amerika'da ise artan ABD ithalat tarifeleri nedeniyle üçüncü çeyrekte satılan yeni araç sayısı yüzde 9,8 oranında azaldı.