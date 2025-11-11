Elektrikli Renault Scenic, gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin konuğu olduğu programda, Renault'nun gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransız marka, 2026 yılından itibaren Türkiye pazarı için elektrikli araç planlarını yeniden gözden geçirecek.

SCENIC 2026'DA GELİYOR, TWINGO PLANLARDA YOK

2023 IAA Mobilite Fuarı'nda tanıtılan ve segmentinin en dikkat çekici üyelerinden biri olan Renault Scenic E-Tech Electric, yüksek talebe rağmen şimdiye dek markanın Türkiye planları arasında yer almamıştı.

Scenic, markanın elektrikli pazardaki iddiasını artıracağı ilk model olacak ve gelecek yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.

Ancak Twingo modelinin markanın kısa vadeli planları arasında yer almadığı belirtildi.

620 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR

Tıpkı Megane E-Tech Electric gibi CMF-EV platformu üzerine inşa edilen elektrikli Scenic, özellikle uzun menzil seçeneğiyle dikkat çekiyor.

Bu versiyon, 160 kW güç üreten motoru ve 87 kWsa kapasiteli NMC bataryasıyla WLTP'ye göre 620 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Modelde 22 kW AC şarj ve 150 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği bulunuyor.

LFP BATARYA SEÇENEĞİ GELEBİLİR

Renault, modellerinde şimdilik NMC batarya sunsa da, maliyetleri yüzde 30'a varan oranda düşürmesi beklenen LFP batarya seçeneğini de gelecekte sunmayı planlıyor.

LFP atağı 2026 yılında Megane E-Tech Electric ile devam edecek ve sonrasında Scenic modelinde de bu adımın görülmesi mümkün.