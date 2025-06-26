Elektrikli Volvo EX30'un Türkiye fiyatı belli oldu

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, yeni tam elektrikli ve en küçük SUV modeli olan EX30'u Türkiye pazarına getirdi.

Tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken otomobil, rekabetçi fiyatıyla da Tesla Model Y gibi modellere önemli bir rakip olmayı hedefliyor.

VOLVO'NUN BUGÜNE KADARKİ EN HIZLI OTOMOBİLİ

Volvo EX30, farklı motor ve batarya seçenekleriyle sunuluyor. En üst versiyon olan "Twin Motor Performance", 422 beygir güç ve 543 Nm tork üretiyor.

Bu güç sayesinde araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,4 saniyede tamamlayarak Volvo'nun bugüne kadarki en hızlı otomobili unvanını alıyor.

Standart versiyon ise 268 beygir güce sahip ve 64 kWh'lık bataryasıyla 440 kilometreye varan bir menzil sunuyor.

Maksimum 153 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde aracın bataryası, 26,5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.

MİNİMALİST TASARIM VE YENİ TEKNOLOJİLER

Volvo EX30, markanın kapalı ızgara ve "Thor'un Çekici" far tasarımını modern bir şekilde yorumluyor. İç mekanda ise minimalist bir yaklaşım benimsenmiş durumda.

Küçücük bir gösterge ekranı ve dikey olarak yerleştirilmiş 12,3 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Aracın en dikkat çekici iç mekan özelliklerinden biri de ön panel boyunca uzanan ses sistemi (soundbar).

Ayrıca, birçok akıllı telefonla uyumlu dijital anahtar özelliği ve zorlu park koşulları için geliştirilmiş Park Pilot Assist gibi teknolojiler de sunuluyor.

Yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren aracın Türkiye fiyatı 1 milyon 913 bin TL olarak açıklandı.