Elektrikli Volvo EX60, ocak ayında tanıtılacak: İşte beklenen özellikler

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, yeni nesil elektrikli SUV modeli EX60'ın resmi tanıtım tarihini 21 Ocak 2026 olarak açıkladı.

Yeni Volvo EX60, 700 kilometreyi aşan menzilinin yanı sıra dünyada bir ilk olacak yeni nesil emniyet kemeri teknolojisiyle de dikkat çekiyor.

DÜNYANIN İLK ÇOKLU ADAPTİF EMNİYET KEMERİ

Volvo EX60'ta ilk kez kullanılacak olan bu yeni sistem, aracın sensörlerinden gelen verileri kullanarak koruma ayarlarını yolcunun boyuna, kilosuna ve oturma pozisyonuna göre anlık olarak değiştirebiliyor.

Bu sayede, bir kaza anında her yolcu için maksimum koruma sağlanarak yaralanma riski en aza indiriliyor.

700 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL

SPA3 platformu üzerine inşa edilecek olan araç, 106 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılacak.

Bu batarya, Volvo EX60'ın WLTP'ye göre 700 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili sunmasını sağlayacak.

Otomobille ilgili daha fazla detay, ocak ayındaki etkinlikte belli olacak.