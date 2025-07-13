Elon Musk, Tesla’nın robotaksi hizmetini genişletiyor

Tesla CEO'su Elon Musk, uzun zamandır beklenen robotaksi hizmetinin bir sonraki durağının San Francisco Körfez Bölgesi olacağını duyurdu.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hizmetin gerekli yasal onayların alınmasının ardından "muhtemelen bir veya iki ay içinde" yeni bölgede faaliyete geçebileceğini belirtti.

EN BÜYÜK ENGEL: KALİFORNİYA'NIN KATI KURALLARI

Tesla, Teksas'ta neredeyse hiçbir düzenlemeyle karşılaşmazken, Kaliforniya eyaleti otonom araçların nerede ve nasıl çalışabileceğini sıkı bir şekilde kontrol ediyor.

Şirketin, ücretli bir robotaksi hizmeti işletebilmek için eyaletin Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) ve Kamu Hizmetleri Komisyonundan (CPUC) bir dizi izin alması gerekiyor.

TESLA'NIN GELECEĞİ ROBOTAKSİYE BAĞLI

Robotaksilerin başarılı bir şekilde yaygınlaşması, son dönemde satışları düşen ve artan rekabetle karşı karşıya olan Tesla'nın geleceği için hayati önem taşıyor.

Şirketin trilyon dolarlık piyasa değerlemesinin büyük bir kısmı, Elon Musk'ın yapay zeka destekli robotaksilere ve insansı robotlara olan yatırımına dayanıyor.