Volkswagen'den kritik karar: İçten yanmalı kompakt modeller tarih oluyor

Avrupa Birliği'nin 2035 yılındaki içten yanmalı motor yasağını hafifletmesine rağmen otomobil üreticileri hala zorlu emisyon hedefleriyle mücadele ediyor.

Şirketlerin filo emisyonlarını 2021 seviyelerine kıyasla yüzde 90 oranında azaltması ve yürürlüğe giren yeni karbondioksit sınırlarını karşılaması gerekiyor.

POLO ARTIK TAMAMEN ELEKTRİKLİ OLACAK

Volkswagen CEO'su, emisyon düzenlemelerine uyum sağlamak için B segmentinde yeni bir içten yanmalı motor geliştirmenin maliyetleri aşırı artırdığını belirtti.

Bu durumun araç fiyatlarını rekabet edilemeyecek seviyelere çekecek olması nedeniyle, Polo gibi modellerin gelecekte tamamen elektrikli olacağı duyuruldu.

YENİ GİRİŞ SEVİYESİ MODELLER GELİYOR

İkonik hatchback modelinin yerini ID. Polo alırken, Up veya Lupo gibi daha küçük A segmenti araçların geri dönüşünün imkansız olduğu ifade edildi.

Markanın yeni giriş seviyesi modelinin 25 bin euro fiyat etiketiyle piyasaya sunulması planlanıyor.

2027 HEDEFİ: DAHA UCUZ ELEKTRİKLİ

Volkswagen, 2027 yılında ID. Every1 konseptini temel alan yeni bir modelle fiyatı 20 bin euro seviyesine çekmeyi hedefliyor.

Ayrıca T-Cross modelinin yerini alması beklenen ve ID. Cross konseptine dayanan elektrikli bir crossover modelinin de tanıtılması bekleniyor.