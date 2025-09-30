En fazla elektrikli araç satan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin sırası

EBS Danışmanlık tarafından ACEA verileri baz alınarak yapılan çalışma sonucunda son yıllarda artış gösteren elektrikli otomobil satışları değerlendirildi.

Avrupa’da hızla artmaya devam eden elektrikli otomobil satışlarını gözler önüne seren ACEA verileri kapsamında hazırlanan raporda Türkiye satış rakamlarıyla dikkat çekti.

Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi devlerin domine ettiği elektrikli araç satışlarında Türkiye, 2025’in ağustos ayında yakaladığı rakamlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süredir içten yanmalı motorlu araçların hakim olduğu bir pazara sahip olan Türkiye, yalnızca birkaç yıl içinde elektrikli otomobil satışlarını katlayarak Avrupa sıralamasında üst basamaklara tırmandı.

EN FAZLA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATAN ÜLKELER

EBS Danışmanlık tarafından ACEA verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre Türkiye, ağustos ayında 17 bin 480 adet elektrikli otomobil satışı ile kıtanın en çok satış yapan ülkeler arasına dahil oldu. İşte e2025 yılında n fazla elektrikli araç satan ülkeler listesi:

1- Almanya: 336.707

2- Birleşik Krallık: 276.635

3- Fransa: 184.871

4- Türkiye: 119.640

5- Belçika: 96.255

6- Norveç: 93.522

7- Hollanda: 81.797

8- Danimarka: 75.456

9- İsveç: 62.611

10- İspanya: 61.959