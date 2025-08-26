En rahat koltuğa sahip otomobil belli oldu! Rahatlığıyla zirveye yerleşen otomobil…

Otomotiv sektöründe müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi ve güvenilirlik üzerine yaptığı kapsamlı anketler ile bilinen J.D. Power tarafından yapılan 2025 ABD Koltuk Kalitesi ve Memnuniyet Anketi sonuçları açıklandı.

Yapılan anket sonucunda otomotiv dünyasında koltuk konforuyla ve kalitesiyle öne çıkan markalar dikkat çekti.

Haziran 2024’te başlayan ve 11 ay süren araştırma, 2025 model yılı araçlarını alan 92 bin 644 kullanıcı ve kiracının yanıtlarıyla şekillendi.

Ankette, koltuk kalitesi hem sorun sayısı hem de kullanıcı memnuniyetine göre değerlendirildi. Bu kapsamda, en az şikayet alan model olarak zirveye yerleşen otomotiv devi koltuk kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

EN RAHAT KOLTUĞA SAHİP OTOMOBİLLER

Açıklanan sonuçlara göre BMW Z4, koltuklarla ilgili en az şikâyete sahip otomobil oldu. J.D. Power’ın PP100 (her 100 araç başına düşen sorun sayısı) değerlendirmesinde 3,2 puan alan model, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

BMW Z4’ün ardından konforlu koltuklarıyla öne çıkan diğer modeller ise şu şekilde sıralandı:

Audi A5 – 5,1 puan

Porsche 911 – 5,3 puan

Porsche Taycan – 5,3 puan