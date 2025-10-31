Eski Stellantis CEO'su uyardı: Tesla 10 yıl sonra yok olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Stellantis’in eski CEO’su Carlos Tavares, Tesla hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Tavares, elektrikli araç devinin 2035 yılına kadar otomotiv sektöründe varlığını sürdüremeyebileceğini söyledi.

Tavares’e göre Çinli üreticiler, özellikle BYD, elektrikli araç üretiminde Tesla’yı hem fiyat hem de verimlilik anlamında geride bırakıyor. Deneyimli yönetici, Tesla’nın "devasa piyasa değerinin sürdürülelebilir olmadığını" da belirtti.

NEDENİ ELON MUSK

Tavares ayrıca Elon Musk’ın odağını otomotivden ziyade uzay, robotik ve yapay zekâ alanlarına kaydırmasının Tesla’yı zayıflatabileceğini savundu.

OTOMOTİVDE "DARWINCI DÖNEM"

Önümüzdeki 10-15 yılın otomotivde “Darwinci bir dönem” olacağını belirten Tavares, sadece birkaç markanın ayakta kalacağını öngördü.

Tavares, gelecekte Toyota, Hyundai ve Çinli üreticilerin öne çıkacağını söylerken Tesla’yı bu listede görmediğini vurguladı.