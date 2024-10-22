Eylülde küresel elektrikli otomobil satışlarında rekor kırıldı

Haber Merkezi

Pazar araştırma şirketi Rho Motion'ın verilerine göre, eylül ayında dünya genelinde satılan tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç sayısı 1,69 milyona ulaştı. Bu da eylül ayında pazarın yüzde 30,5'lik bir büyüme ile rekor kırdığını gösteriyor.

Bu artışta, Çin'in ağustos ayındaki rekor satış rakamlarını aşması ve Avrupa pazarının büyümeye devam etmesi etkili oldu.

ÇİN, ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çin, eylül ayında 1,12 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirerek pazar liderliğini korudu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,9'luk bir artışı temsil ediyor.

Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Çin pazarında elektrikli araç penetrasyonunun beklenenden daha hızlı arttığını ve satışların yıl sonuna kadar her ay rekor kırabileceğini belirtti.

AVRUPA, BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Avrupa'da ise elektrikli araç satışları eylül ayında yüzde 4,2 artarak 0,3 milyon adede ulaştı. Bu artışta Birleşik Krallık'taki yüzde 24'lük sıçrama ve İtalya, Almanya ve Danimarka'daki olumlu satış rakamları etkili oldu.

Almanya'nın yıllık yüzde 7'lik büyümesi, Avrupa pazarı için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

ABD, SEÇİM ÖNCESİNDE TEMKİNLİ

ABD ve Kanada'da ise elektrikli araç satışları eylül ayında yüzde 4,3 artarak 0,15 milyon adede ulaştı.

Lester, ABD pazarındaki büyümenin 5 Kasım'daki seçimler öncesinde yavaş ve istikrarlı olduğunu ve gelecekteki trendleri tahmin etmeyi zorlaştırdığını ifade etti.

AVRUPA İÇİN TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Rho Motion, Avrupa'daki elektrikli araç satışlarına ilişkin tahminlerini güncelledi. Otomotiv araştırma lideri William Roberts, 2025 yılında 3,78 milyon, 2030 yılında ise 9,78 milyon elektrikli araç satışı beklediklerini açıkladı. Bu rakamlar, önceki tahminlere göre sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 19 daha düşük.