Ferrari 3,9 milyon dolarlık amiral gemisi süper otomobilini tanıttı

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Ferrari, 1,183 beygir gücündeki hibrit süper otomobili F80'i görücüye çıkardı. Üretimi 799 adetle sınırlı olan F80, İtalya'da 3.6 milyon eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Yeni Ferrari F80; F40, F50, Enzo ve LaFerrari gibi efsanevi modellerin izinden giden yeni bir amiral gemisi süper otomobil olarak karşımıza çıktı.

Ferrari, F80'in üretimini 799 adetle sınırlayacak. LaFerrari'nin 499 adetlik üretim sayısının aşılmasının nedeni, Ferrari araç koleksiyoncularının sayısının artması olarak açıklandı.

V-6 MOTORLA GELEN GÜÇ

F80, 1987'deki F40'tan bu yana V-12 motor kullanmayan ilk amiral gemisi Ferrari süper otomobil.

Daha az silindire sahip olmasına rağmen, F80'in 3.0 litrelik, V-6 turboşarjlı benzinli motoru 887 beygir güç üretiyor. Bu da litre başına 296 beygir gücü anlamına geliyor ve Ferrari için bir rekor.

Elektrikli ön aks ve arka elektrik motorundan oluşan hibrit sistem ise 296 beygir güç daha ekleyerek toplam gücü yaklaşık 1.200 beygire çıkarıyor.

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMÜN HABERCİSİ

F80, Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli otomobilinin de habercisi. 2025 sonunda tanıtılacak olan elektrikli modelin öncesinde, F80'de kullanılan üç elektrik motoru (iki ön aksta, biri arkada) Ferrari tarafından Maranello'daki fabrikasında geliştirilen, test edilen ve üretilen ilk elektrik motorları olma özelliğini taşıyor.

F80'in hibrit sistemi, 2.3 kilovat saat kapasiteli ve 242 kilovat maksimum güç çıkışlı 800 voltluk bir bataryaya sahip.

F80, 0'dan 100 km/s hıza 2.15 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 350 km/s hıza ulaşabiliyor. Dış tasarımı ise "markanın görsel dilinde radikal bir değişiklik" olarak tanımlanıyor.