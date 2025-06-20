Ferrari, ikinci elektrikli otomobilini 2028'e erteledi

Elektrikli performans otomobillerine olan ilginin zayıflaması, Ferrari'nin planlarını yeniden şekillendirmesine neden oldu.

Reuters'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir rapora göre, İtalyan üretici ikinci elektrikli araç (EV) modelini 2026 yılından 2028 yılına erteleme kararı aldı.

İKİNCİ ELEKTRİKLİ MODEL İÇİN "SIFIR TALEP"

Ferrari'nin ilk elektrikli aracının, 2026'da markanın sözünü yerine getirmek adına piyasaya sürülecek sembolik ve düşük hacimli özel bir model olacağı belirtiliyor.

Asıl ana akım pazara hizmet edecek ikinci Ferrari elektrikli araç modelinin ise "sıfır talep" görüldüğü için ertelendiği iddia ediliyor.

Reuters'in kaynaklarından biri, Ferrari'nin normalde her modelinden beş yıllık üretim sürecinde 5 bin ila 6 bin adet sattığını, ancak ana akım bir EV modelinin bu sipariş rakamlarına ulaşmasının şu an için imkansız olduğunu belirtti.

Ferrari'nin, pazar koşullarının değişmesi umuduyla bu modeli 2028'e ertelediği düşünülüyor.

Performans odaklı elektrikli araçları erteleme kararı sadece Ferrari'ye özgü değil. Bu durum, sektörde daha geniş bir eğilimin parçası olarak görülüyor.

Bir diğer İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini de ilk elektrikli aracının lansmanını 2028'den 2029'a ertelemişti. Maserati cephesinde ise elektrikli MC20 projesi tamamen iptal edilmişti.