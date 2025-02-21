Ferrari'nin elektrikli otomobili test sırasında görüntülendi

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Ferrari'nin merakla beklenen ilk elektrikli aracı, bir şarj istasyonunda fotoğraflandı. Ekim ayında tanıtılması beklenen aracın, Purosangue'ye benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Ferrari'nin elektrikli aracının, Maserati Levante veya Ferrari Purosangue'den esinlenilmiş bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor.

Hatchback benzeri bir crossover olması beklenen aracın, geniş bir iz genişliği ve büyük jantlar gibi sportif özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.

ŞARJ GÖSTERGESİ

Aracın çatısındaki köpekbalığı yüzgeci anteni, şarj durumunu gösteren bir ışık ile donatıldı.

Bu ilginç detay, Ferrari'nin elektrikli araçlarda da stil ve teknolojiyi bir araya getirme konusundaki iddiasını gösteriyor.

Ferrari, elektrikli araç pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, pil tedarikçisi SK On ile iş birliği yaparak e-binalarını kurdu ve yeni elektrik motorları geliştirdi.