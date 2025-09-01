Ferrari’nin logosunun at olmasının nedeni bakın neymiş…

Dünyanın en tanınmış lüks otomobil markalarından olan Ferrari logosuyla da dikkat çekiyor.

Şirketin simgesi haline gelen şahlanan siyah at logosu, pek çok kişinin düşündüğünün aksine beygir gücü ya da yarışla ilgili olmanın oldukça ötesinde bir anlam taşıyormuş.

Çoğu kişinin merak ettiği ancak anlamı konusunda herhangi bir fikrin olmadığı bu logonun altında yatan neden ise oldukça eskiye dayanıyormuş.

Sanılanın aksine yarışı ya da beygiri simgelemenin çok ötesinde olan bu logo bakın ne anlama geliyormuş...

ANLAMI DAHA DERİNMİŞ…

Öylesine bir hayvan figürü olmanın çok ötesinde olan bu logonun kökeni, I. Dünya Savaşı’nda ün kazanan İtalyan savaş pilotu Kont Francesco Baracca’ya dayanıyormuş.

İtalyan savaş pilotu Kont Francesco Baracca, savaşta elde ettiği 34 hava zaferiyle İtalya’nın en başarılı avcı pilotları arasında yer aldı. Uçağının yan tarafına şans getirmesi için iki arka ayağı üzerinde duran siyah bir at resmi çizmişti. Bu sembol, onun cesaretini ve onurunu temsil ediyordu.

1918’de hayatını kaybeden Baracca’nın ardından annesi Kontes Paolina, 1920’lerde genç Enzo Ferrari’ye oğlunun uçağında kullandığı at sembolünü kendi yarış takımının amblemi yapmasını önerdi.

Ferrari de bu öneriyi kabul ederek, ilerleyen yıllarda markasının simgesine dönüştürecek bu logoyu kullanmaya başladı.

Ferrari, siyah atın arka planına parlak sarı rengi ekledi. Bu detay, markanın doğduğu şehir olan Modena’ya bir saygı niteliği taşıyordu.

Cesaret ve şansı temsil eden bu amblem, günümüzde lüks, güç ve statünün evrensel simgesi olarak görülüyor.