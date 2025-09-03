Film değil gerçek: İlk uçan araba modeli test uçuşlarına başladı

Bir dönem bilim kurgu filmlerinin konusu olan uçan arabalar, Alef Havacılık şirketinin ilk modeli için deneme seferlerine başlamasıyla gerçeğe dönüşüyor.

Şirket, Kaliforniya'daki iki havalimanında test uçuşları için anlaşmalar yaptığını duyurdu.

DİKEY KALKIŞ VE 170 KM MENZİL

San Mateo merkezli Alef Havacılık tarafından geliştirilen dünyanın ilk dikey kalkış yapabilen uçan araba modeli, tamamen elektrikli bir yapıya sahip.

Pist ihtiyacı olmadan havalanabilen araç, 170 kilometre uçuş menzili sunuyor.

FİYATI 300 BİN DOLAR

Şirket, aracın fiyatının 300 bin dolar olduğunu ve şimdiden 3 bin 300'den fazla ön sipariş aldığını açıkladı. Üretimin ise gelecek yılın başlarında başlaması planlanıyor.