Fırsatçıların yeni yöntemi: Otomobil satışları sosyal medyadan yapılıyor

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, son iki yılda aldığı tedbirlerle otomobil piyasasını normale döndürmeyi başardı.

Ancak, fırsatçılar rotayı sosyal medyaya çevirince bakanlık harekete geçti. Sahte ilan ve fahiş fiyatla mücadele için yeni düzenlemeler geliyor.

OTOMOBİL PİYASASINDA DÜZENLEMELER DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, son iki yıldır otomobil piyasasındaki köpüğü azaltmak ve fiyatları dengelemek için çeşitli önlemler aldı.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi sayesinde sahte ilanlar ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçildi.

Yetkilendirilmiş emlakçılar aracılığıyla ve "güvenli ödeme sistemi" ile satış zorunluluğu getirildi.

İkinci el otomobil piyasasında ise 6 ay 6 bin kilometreden önce sıfır araç satışının şirketler tarafından yasaklanması kararı uzatıldı.

SOSYAL MEDYA İLANLARI MERCEK ALTINDA

İlan sitelerindeki denetimler artınca bazı fırsatçılar, satışlarını sosyal medya platformlarına, özellikle de Instagram'a kaydırdı.

Ticaret Bakanlığı, bu durumu fark ederek sosyal medya platformlarında da denetimlere başlayacağını duyurdu.

Fahiş fiyat, sahte ilan veya kural dışı satış yapanlara 10 bin lira ile 100 bin lira arasında ceza kesileceği açıklandı.

DİSTRİBÜTÖRLERE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Bakanlık, sadece sosyal medya platformlarına değil, distribütörlere yönelik de yeni yükümlülükler getirdi.

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının ticaretine dair yapılan düzenlemelerde, distribütörlerin yetkili satıcılarla ilişkilerinde belirli kurallara uyum sağlamaları gerektiğini vurguladı.