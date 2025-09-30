Fiyat küçük, kapasite büyük: 1 milyon TL'ye aile otomobili...

Renault'ya ait Romanya otomobil üreticisi Dacia, 2026 yılında satışa sunacağı yeni off-road modeli Sandman 4x4'ü tanıttı.

Düşük fiyatlı ve sağlam yapısıyla dikkat çeken Sandman, gösterişten çok performansa odaklanıyor.

Araç, modern sürücü destek sistemleriyle donatılmış ve hem şehirde hem de arazide güvenli bir sürüş vadediyor.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Otonom Acil Fren Sistemi: Çarpışma riskini azaltır.

Şerit Takip Asistanı: Şeritten çıkma durumunda uyarı verir.

Yokuş İniş Kontrolü: Zorlu arazilerde güvenli iniş sağlar.

Yokuş Kalkış Desteği: Eğimli yollarda kolay kalkış imkanı.

Güçlendirilmiş Şasi: Ekstra dayanıklılık ve koruma.

CAZİP FİYAT

Sandman'ın en önemli özelliklerinden biri, rakiplerine kıyasla sunduğu uygun fiyat etiketi.

Yaklaşık 22.000 € (yaklaşık 24.000 $) gibi bir başlangıç fiyatına sahip olması, onu piyasadaki diğer 4x4 SUV'lar arasında öne çıkarıyor.

Sandman’ın 2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Dacia’nın distribütörü MAİS A.Ş., resmi lansman sırasında test sürüşleri ve ön sipariş sürecini başlatacak.