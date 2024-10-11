Fiyatlar nasıl değişti: Opel Corsa ekim ayı güncel fiyat listesi

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1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Opel Corsa, Türkiye'de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Yeni Corsa, mart ayında yapılan zamla birlikte artık ülkemizde 1 milyon TL'nin üzerine çıkmıştı.

Haziran ayı itibarıyla yeniden 1 milyonun altına inen otomobilin baz versiyonunda ağustosta herhangi bir fiyat artışı yaşanmasa da eylülde zamlı fiyat karşımıza çıkmıştı.

Ekim ayı fiyat listesine baktığımızda ise bir önceki aya göre fiyatların değişmediğini görüyoruz.

OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ - EKİM 2024

Edition donanımına sahip "2024 model Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5" modelinin fiyatı 1 milyon 075 bin 900 TL olarak açıklandı.

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition donanımının fiyatı ise 1 milyon 298 bin 900 TL olarak açıklandı ve geçen aya göre değişmedi.

Ultimate donanım paketindeki 1.2 130 HP Benzin AT8 fiyatı ise 1 milyon 391 bin 900 TL olarak sabit kaldı.